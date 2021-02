Dolny Śląsk. Strażacy nie mogli dojechać do wypadku na A4. Wyprzedzające tiry zablokowały trasę

Zobacz wideo Wzorowy korytarz życia na autostradzie A1 w kierunku Gdańska

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagrodna w województwie dolnośląskim, całą sytuację opisali swoim na profilu na portalu społecznościowym. W sobotę 30 stycznia na autostradzie A4 doszło do wypadku. Nagranie można obejrzeć tutaj.

Strażacy próbowali dojechać do wypadku na A4. "Tir na lewym pasie, następne tiry, nikt się nie zatrzymuje"

Strażacy włączyli sygnały i udali się na miejsce zdarzenia. Niestety przejazd nie był łatwy. Na ich drodze stanęły wyprzedzające się tiry. Na udostępnionym nagraniu widać, jak prawym pasem przed wozem strażackim jedzie osobówka i tir. Jeden ze strażaków mówi kierowcy, by zjechał na lewy pas. Tam jednak udaje się im przejechać zaledwie kilkaset metrów.

Drogę zablokowała bowiem kolejna ciężarówka, która chciała wyminąć inne pojazdy, jadące lewym pasem. "I tak to wygląda korytarz ratunkowy na autostradzie A4. Oczywiście tir na lewym pasie, następne tiry, nikt się nie zatrzymuje" - mówi głos na nagraniu. Strażacy musieli jechać do wypadku slalomem, czyli wolniej, niż gdyby jechali przy prawidłowym zachowaniu innych kierowców.

W zdarzeniu udział brał pojazd dostawczy i samochód ciężarowy. Ranny w wypadku został kierowca mniejszego auta, który wjechał w naczepę tira. Świadkowie zdarzenia pomogli poszkodowanemu wyjść z samochodu jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

Karetka została wezwana do wypadku. Część kierowców nie ustąpiła jej miejsca

"Niestety, nadal mamy spore problemy z tworzeniem tzw. korytarza życia, który pomaga służbom ratowniczym sprawnie dotrzeć do poszkodowanych. Przypominamy zasady tworzenia przejazdu dla karetek i straży pożarnej. Korytarz życia, czyli tworzenie na zakorkowanej autostradzie przejazdu dla służb ratowniczych. Reguła jest prosta: kierowcy na skrajnym lewym pasie ruchu zjeżdżają maksymalnie do lewej krawędzi jezdni albo na pas zieleni, natomiast samochody z prawego pasa do prawej krawędzi – nawet jeśli oznacza to wjechanie na pas awaryjny" - przypominają na Facebooku strażacy z OSP Zagrodno.

