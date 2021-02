IMGW wydał orientacyjną prognozę pogody na pierwszy tydzień lutego. Wynika z niej, że na terenie całego kraju temperatury będą wyjątkowo niskie, jednak wyjątkiem w tej kwestii będzie środa i czwartek, kiedy to słupki rtęci wskazywać będą wartości powyżej zera.

Temperatura w Polsce. Poniedziałek i wtorek z mroźnymi warunkami

W poniedziałek od samego rana w wielu regionach Polski panowała zimowa aura. Temperatury na terenach podgórskich i na wschodzie spadły poniżej -10 stopni, zaś w ciągu dnia będzie od -7 na wschodzie do -4 stopni w centrum i około 0 stopni na zachodzie i nad morzem. Nocą z poniedziałku na wtorek termometry we wschodnich krańcach Polski mogą wskazywać nawet -15 stopni.

Wtorek w przeważającej części kraju będzie pochmurny. Na wschodzie i północy prognozowane są opady śniegu, zaś w pozostałej części Polski opady deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź. Temperatury wyniosą od -3 stopni na Podlasiu do 3 stopni na Dolnym Śląsku. Noc z wtorku na środę będzie już nieco cieplejsze - termometry wskażą od -7 stopni na Suwalszczyźnie do 1 stopnia na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Temperatura w Polsce. Połowa tygodnia wiosenna, w weekend powrót zimy

Środa i czwartek oznaczać będą wyraźne ocieplenie, poza północnym-wschodem, gdzie utrzymywać się będą zimowe warunki z opadami śniegu i śliskimi drogami. Na wybrzeżu i Pomorzu prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zaś w pozostałych regionach opady deszczu. Temperatury wyniosą od -9 stopni na Podlasiu, przez około 0 stopni w centralnej Polsce do 3 stopni na południu i południowym zachodzie.

Zmiany zaczną się już nocą z czwartku na piątek, kiedy to siarczysty mróz wróci na Suwalszczyznę i Podlasie (-15 stopni), a także do centrum (-6 stopni). W Małopolsce będzie najcieplej - słupki termometrów mogą tam wskazać 1 stopień Celsjusza.

Od piątku do niedzieli Polska podzieli się na mroźny wschód i znacznie cieplejszą resztę kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, prognozowane są również opady śniegu. W nocy temperatura na Podlasiu spadnie do -17 stopni, w centrum do -5 stopni, zaś na południu do -1 stopnia. W dzień słupki rtęci wskażą od -8 do 3 stopni Celsjusza.