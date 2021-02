Dziennikarz TVP Michał Cholewiński krytykował orzeczenie TK ws. aborcji. Onet: Został zdjęty z anteny

Zobacz wideo Owsiak do TVP: Możecie mówić o nas co chcecie. Nie jesteście moją telewizją

Michał Cholewiński w październiku prowadził w TVP Info rozmowę z publicystą katolickim, Jakubem Jałowiczorem z "Gościa Niedzielnego" - skrytykował wówczas decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Dziennikarz dziwił się na antenie, że TK zajął się tą sprawą nagle i to w momencie, gdy w Polsce trwała druga fala epidemii koronawirusa.

Dziennikarz TVP krytykował wyrok TK ws. aborcji. Michał Cholewiński ma być zdegradowany

- Ja nie rozumiem i to jest moje oświadczenie... Nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie - mówił dziennikarz.

Według ustaleń Onetu, szef TVP Jacek Kurski zdecydował o degradacji Michała Cholewińskiego. Dziennikarz oraz jego żona Agata Biały-Cholewińska (również zatrudniona w TVP, oboje prowadzili pasma informacyjne), dostali propozycję przeniesienie do mniej popularnej TVP Polonia oraz zmniejszenie zarobków. Według informacji portalu dziennikarze nie przyjęli jeszcze nowych warunków, bo są na zwolnieniach. Nieoficjalnie władze TVP mają liczyć na to, że dziennikarze zdecydują się całkowicie odejść z telewizji.

Wcześniej - jak pisze Onet - na zniknięcie Cholewińskiego z anteny zwracali uwagę widzowie.

Portal Wirtualne Media w ostatnich tygodniach kilkukrotnie zwracał się do biura prasowego Telewizji Polskiej z pytaniami o nieobecność Michała Cholewińskiego i Agaty Biały-Cholewińskiej na antenie TVP Info. "Nie uzyskaliśmy też odpowiedzi od dyrekcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Z dziennikarzami nie udało nam się skontaktować" - podaje portal.

Michał Cholewiński w 2019 roku został odsunięty od programu. Powodem prywatne wypowiedzi

Michał Cholewiński w 2016 roku zastąpił w programie "Teleexpress" Macieja Orłosia. Wiosną 2017 roku do ramówki dołączyła także żona dziennikarza, Agata Biały-Cholewińska.

Dziennikarz został odsunięty od prowadzenia programu w 2019 roku. Była to kara za prywatne wypowiedzi Michała Cholewińskiego, który krytykował TVP za agresywne materiały poprzedzające śmierć Pawła Adamowicza. Wtedy jego miejsce zajął Krzysztof Ziemiec.

