Dworczyk i Niedzielski o opóźnieniach w dostawach szczepionek. "Staramy się, by nie dotyczyły seniorów"

Podczas konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i pełnomocnika rządu do spraw szczepień Michała Dworczyka podsumowano pierwszy tydzień szczepień szczepień populacyjnych w Polsce. Minister Dworczyk przekazał, że zaszczepiono już 94 proc. lekarzy w Polsce. Jak dodał, według planu "do końca pierwszego kwartału zaszczepimy 3 miliony osób".

Zmniejszone dostawy szczepionki przeciwko koronawirusowi. Opóźnienia w szczepieniu

Michał Dworczyk przekazał, że szczepionka AstraZeneca nie będzie przeznaczona dla seniorów i będzie ona przeznaczona dla innych osób z grupy pierwszych. Minister przekazał, że być może będą to nauczyciele. - Mieliśmy otrzymać 9 milionów szczepionki, teraz mamy 6 milionów - mówił Michał Dworczyk. Według rządowych danych z deklarowanych w dostawach 9 090 000 dawek szczepionki zostało dostarczonych 6 160 000 dawek - doprecyzował. Polityk zapewniał, że każda osoba, która otrzymała jedną dawkę szczepionki, dostanie również drugą dawkę.

W ostatnim czasie dużo się zmieniło w zakresie dostaw, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dochodzą nowi producenci, mamy nowe oferty. Producenci, którzy już dostarczają do Polski, składają rewizję ofert

Można powiedzieć że nasi obywatele mogą czuć się bezpiecznie pod względem zakupów szczepionek, pod względem zakontraktowanych dostaw czy pod względem realizacji priorytetu czasowego, żeby jak najszybciej to szczepionki dotarły do Polski

- powiedział Niedzielski.

- System ruszył i mimo utrudnień funkcjonuje. Każdy punkt szczepień otrzymuje około 30 dawek szczepionki przeciwko koronawirusa w tygodniu - stwierdził z kolei Michał Dworczyk. - Patrzymy przyszłość z ostrożnym optymizmem. System działa. Sprawą zasadniczą jest wypełnienie systemu szczepionkami - dodał.

Przed 10 lutym możemy się spodziewać dostawy szczepionki AstraZeneca

- oznajmił Michał Dworczyk.

- Wydłużyliśmy czas szczepień grupy zero. Staramy się, żeby opóźnienia szczepionki nie dotyczyły seniorów. Szczepionki były od razu przesyłane do punktów szczepień. Kilka tysięcy osób miało opóźnioną pierwszą dawkę szczepionki o jeden dzień - mówił o opóźnieniach w szczepieniach Dworczyk.

Znoszenie obostrzeń w Polsce

Michał Dworczyk przekazał, że już ponad 200 tysięcy Polaków zostało zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki. Z kolei minister zdrowia podkreślił, że mamy zakontraktowanych blisko 100 milionów dawek szczepionki, co ma pozwolić na zaszczepienie 58 milionów osób. Adam Niedzielski przekazał, że jeśli chodzi o obostrzenia, to będą one prawdopodobnie znoszone miejscowo.