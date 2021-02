Biuro RPO o działaniach policji i wywożeniu demonstrantów poza Warszawę. "Nieuzasadniona represja"

W trakcie czwartkowych (28 stycznia) protestów w Warszawie przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego zatrzymano 14 osób. Tylko jedna z nich została przewieziona do Komendy Rejonowej Policji w Warszawie, reszta została przetransportowana do różnych, podwarszawskich jednostek w Piasecznie, Pruszkowie, Legionowie, Mińsku Mazowieckim i in. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich udała się na komendę, aby sprawdzić sposób traktowania osób zatrzymanych.

Biuro RPO krytycznie o działaniach policji. "Nieuzasadniona represja"

"Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur podkreśla, że praktyka polegająca na przewożeniu osób zatrzymywanych w czasie protestów społecznych w Warszawie, do komend policji w znacznej odległości od miejsca protestu, stanowi nieuzasadnioną represję" - poinformowało biuro RPO.

Wskazano, że skutkiem stosowania takiej praktyki jest "znaczne utrudnienie bądź nawet uniemożliwienie dostępu osoby zatrzymanej do pomocy prawnej", a obecność pełnomocników protestujących od momentu zatrzymania jest gwarantowane przez ustawę jako realizacja prawa do obrony.

"Nie ulega ponadto wątpliwości, że taka praktyka ma na celu zniechęcenie zatrzymanych do udziału w kolejnych protestach. Jednocześnie uniemożliwia ona protestującym organizowanie protestów solidarnościowych, które odbywają się pod warszawskimi Komendami Policji. Utrudniona jest również praca dziennikarzy chcących relacjonować przebieg tych protestów".

Biuro RPO: Policjanci powinni informować o zarzutach

Biuro RPO podkreśliło, że zatrzymania jednej z kobiet dokonało 3-4 funkcjonariuszy, a po znalezieniu się na komendzie nie była pewna, jakie zostaną przedstawione jej zarzuty. "Taki stan rzeczy wskazuje na nieprawidłowości w realizacji podstawowego obowiązku przez funkcjonariuszy polegającego na powiadomieniu osoby zatrzymanej o podstawie prawnej zatrzymania".

Biuro RPO zwraca również uwagę na rutynową praktykę wpisywania w protokole zatrzymania protestujących sformułowania: "Zachodzi obawa ukrycia się". Według RPO dzieje się to automatycznie, ponieważ jest to jedna z przesłanek zatrzymania, określona w przepisach postępowania karnego.

"Rutynowe wskazywanie w protokołach zatrzymań stawia pod znakiem zapytania faktyczne tej przesłanki spełnienie w przypadku każdej z zatrzymanych osób. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, zatrzymanie osoby winno być stosowanie jedynie w wyjątkowych, enumeratywnie wskazanych przypadkach".