WOŚP. Ksiądz krzyczał "won" do wolontariuszki. Proboszcz przeprasza: To nigdy nie powinno mieć miejsca

W niedzielę 31 stycznia odbył się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wolontariusze tradycyjnie ruszyli kwestować na ulice. Niestety nie wszędzie byli mile widziani - do nieprzyjemnej sytuacji doszło np. przed kościołem św. Szczepana w Krakowie. Do zachowania jednego z księży, który krzyczał do wolontariuszki WOŚP: "diabelska organizacja, won stąd, wara!", odniósł się teraz proboszcz parafii.

