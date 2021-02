Podlasie. Dyrektor z apelem do uczniów ws. Strajku Kobiet. "Proszę o powstrzymanie się od manifestowania"

Dyrektor Zespołu Szkół w Ciechanowcu w województwie podlaskim zwrócił się do uczniów z apelem, by zastanowili się nad swoim udziałem w protestach dotyczących zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Stwierdził też, że jego zdaniem Strajk Kobiet identyfikowany jest ze "skrajnie lewicowymi poglądami". "Bardzo Was proszę o powstrzymanie się od publicznego manifestowania" - napisał.

