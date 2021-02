Wyrok TK wpłynie na liczbę wykonywanych badań prenatalnych? Prof. Wielgoś: Taki wniosek się nasuwa

- Obawiam się, że po tym, co się stało, powrót do tej sytuacji sprzed publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie bardzo trudny. Niestety została otworzona puszka Pandory. Nie wiem, czy możliwy jest powrót do kompromisu - mówił o publikacji orzeczenia TK prof. Mirosław Wielgoś. Jak dodał, wyrok może też wpłynąć na liczbę wykonywanych w Polsce badań prenatalnych.

