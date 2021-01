Elbląg. Ksiądz przekazał tacę na WOŚP. "Ten sprzęt służy drugiemu człowiekowi, który tego potrzebuje"

Zobacz wideo Jak wygląda 29. Finał WOŚP zza kulis?

"Do tegorocznego finału WOŚP, tradycyjnie już przyłączył się Ksiądz Kazimierz Klaban" - poinformował sztab WOŚP z Elbląga w niedzielę. Ksiądz Kazimierz Klaban, proboszcz kościoła polskokatolickiego Dobrego Pasterza w Elblągu co roku od kilku lat wraz z wiernymi ze swojej parafii przekazują pieniądze zebrane podczas mszy w dniu finału Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. "W tym roku przy okazji zbiórki została zorganizowana także loteria dla parafian, z której cały dochód trafił do puszki" - poinformował WOŚP Elbląg.

REKLAMA

Ksiądz Kleban mówi, dlaczego oddał tacę na WOŚP

Ksiądz przekazał tacę na WOŚP. "Ten sprzęt służy drugiemu człowiekowi"

Dla księdza Kalbana wspieranie WOŚP ma także wymiar osobisty.

- Jestem po dwóch udarach mózgu, po zawale serca, po wielu pobytach w szpitalu. Nie jestem człowiekiem zbyt zdrowym. I kiedy leżałem na OIOM-ie, pod respiratorem i inną aparaturą, to zawsze rzucały mi się w oczy te serduszka ponaklejane na sprzęcie medycznym. To mnie zmobilizowało - tłumaczył rok temu w rozmowie z portalem Natemat.pl. - Ten sprzęt służy drugiemu człowiekowi, który w danym momencie go potrzebuje. A w tamtym potrzebowałem go ja - dodał.

Ksiądz całą tacę oddał do puszki WOŚP

Kościół polskokatolicki należy do rodziny Kościołów starokatolickich. Liczy sobie około 20 tys. wiernych. Czy różni się od Kościoła rzymskokatolickiego? Odrzuca dogmat o nieomylności papieża, odpusty i celibat, w liturgii używa języka polskiego. Jego najwyższą władzą jest zwoływany co 5 lat ogólnopolski synod.