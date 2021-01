Licytuj statuetkę berlińskiego Niedźwiadka Wolności od wiceszefowej PE [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Siema! Gazeta.pl gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dobie pandemii i pełzającego lockdownu każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami. Więcej o akcji >>

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Aukcje już trwają! Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra dla dziecięcych oddziałów laryngologii i otolaryngologii.

Berliński Niedźwiadek Wolności od Katariny Barley

Do naszej rozpoczętej przed kilkoma dniami akcji dołączyła wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley, która przekazała statuetkę berlińskiego Niedźwiadka Wolności wraz z osobistą, pisemną dedykacją dla Zwycięzcy.

Statuetka berlińskiego Niedźwiadka Wolności od wiceprzewodniczącej PE Katariny Barley. Weź udział w licytacji >>>

Figurka przekazana przez Katarinę Barley biuro Parlamentu Europejskiego

"Figurka w ciekawy sposób łączy symbolikę amerykańskiej Statui Wolności z sympatyczną postacią zwierzęcia herbowego niemieckiej stolicy.

Nie wiemy, czy ów ceramiczny miś z pochodnią, okryty szlachetną zielonkawą patyną, przyświeca nowej epoce relacji transatlantyckich. Na pewno jednak będzie idealną pamiątką dla wszystkich miłośników wolności i demokracji" - komentuje Leszek Gaś, szef biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Katarina Barley jest niemiecką prawniczką. Pełniła funkcje m.in. minister ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży, minister pracy oraz minister sprawiedliwości Niemiec. W maju 2019 r., startując z listy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, uzyskała mandat eurodeputowanej. Od lipca 2019 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego.