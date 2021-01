"Światełko do nieba" rozświetliło Polskę. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku, punktualnie o godzinie 20 Światełko do Nieba rozświetliło Polskę. Było to niezwykłe zwieńczenie 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zbierano pieniądze na wsparcie dziecięcych oddziałów szpitalnych.

2 Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl