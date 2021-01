Kraków. 'Won stąd, wara stąd'. Tak ksiądz przepędzał wolontariuszkę WOŚP sprzed kościoła

Jedna z wolontariuszek WOŚP z okazji 29. finału zbierała pieniądze do puszki przed kościołem św. Szczepana w Krakowie. Jeden z księży wygonił ją sprzed kościoła słowami "wara stąd" i "won stąd". Nagranie z zajścia trafiło do internetu. W kurii krakowskiej usłyszeliśmy, że w biurze prasowym nikogo już nie ma i że rzecznik prasowy zapewne odniesie się do tej sprawy w poniedziałek.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta; screen Twitter