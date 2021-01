IMGW ostrzega przed silnym mrozem w ośmiu województwach. Temperatura może spaść do -20 stopni

Początkowo IMGW wydał ostrzeżenia tylko dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego i opolskiego, później je jednak zaktualizował.

W nocy temperatura minimalna od -20 na terenach podgórskich, -18°C na południu i wschodzie, do -12°C w centrum, cieplej nad morzem, około -2°C. Na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu lokalny przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Na północy kraju zawieje i zamiecie śnieżne

- poinformował na Twitterze IMGW.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Temperatura może spaść do -20 stopni

Następnie IMGW zaktualizował ostrzeżenia, rozszerzając je łącznie do ośmiu województw. "Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia na silny mróz zostały wydane również dla woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego" - poinformował instytut.

To nie koniec ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW alarmuje też przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu, gdzie śnieg sypie od sobotniego popołudnia. Miejscami pokrywa śnieżna ma wzrosnąć o 15 centymetrów.

Ostrzeżenie pierwszego - najniższego - stopnia obowiązuje do niedzielnego poranka do około 7:30. Dotyczy to północnej połowy regionu - w tym Trójmiasta, Półwyspu Helskiego i Kaszub.