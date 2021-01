Licytuj obraz "Pasja" od Miki Urbaniak [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Siema! Gazeta.pl gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dobie pandemii i pełzającego lockdownu każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami. Więcej o akcji >>

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Aukcje już trwają! Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra dla dziecięcych oddziałów laryngologii i otolaryngologii.

Obraz "Pasja" od Miki Urbaniak

Wokalistka, a obecnie również malarka Mika Urbaniak przekazała specjalnie na naszą aukcję swój obraz zatytułowany "Pasja", o wymiarach 70/90 cm.

Obraz "Pasja" od Miki Urbaniak. Weź udział w licytacji >>>

Obraz 'Pasja' Miki Urbaniak fot. Mika Urbaniak

Mika Urbaniak urodziła się w Nowym Jorku, pierwszą piosenkę napisała w wieku 11 lat. Sporą popularność przyniosła jej współpraca z producentem muzycznym Andrzejem Smolikiem. Debiutancki solowy album Miki Urbaniak zatytułowany "Closer" ukazał się w 2009 r. Do tej pory wydała także trzy inne płyty - "Follow You", "Once in a Lifetime" i "Art Pop" (wspólnie z Victorem Daviesem).

Jestem kreatywną artystką wyrażającą się za pomocą głosu, tekstów piosenek, kompozycji piosenek, produkcji piosenek, pisania, fotografii, aktorstwa, tańca i makijażu

- tak pisze o sobie Mika Urbaniak.

Od niedawna do tej listy można dopisać malarstwo - wokalistka odkryła w sobie pasję do tworzenia obrazów. Mika Urbaniak prywatnie jest córką Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka.