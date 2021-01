Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej uzasadnienie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji ma "manipulacyjny charakter". - Jego przesłanie jest takie, że konstytucja ustanawia "prawo do życia" i że to prawo działa od poczęcia. Tymczasem ten przepis mówi nie o "prawie do życia", tylko o "ochronie życia". I milczy na temat momentu, w jakim życie się zaczyna - tłumaczy.

