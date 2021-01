29. Finał WOŚP. Zbiórka przekroczyła już 50 mln złotych. I to mimo pandemii

Tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra pod hasłem "Finał z głową". Środki zbierane są na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. To już drugi Finał WOŚP, podczas którego zbieranie są pieniądze na laryngologię.

Zgromadzone w tym roku fundusze mają zostać przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, między innymi wyposażenia laryngologicznych sal operacyjnych. Na ten cel pieniądze były zbierane od kilku tygodni, a także w niedzielę, nawet pomimo mrozu i obostrzeń epidemicznych.

Licznik zebranych funduszy na tegoroczny cel systematycznie wzrasta. Jak można się dowiedzieć z oficjalnej strony internetowej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na godzinę 14 całkowita kwota wyniosła 50 037 929 złotych i stale rośnie.

WOŚP bije kolejne rekordy. Każdy kolejny rok to coraz wyższa kwota

We wszystkich dotychczasowych 28 finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać łącznie ponad 1,3 mld złotych. Niemal każdego roku pada nowy rekord, jeśli chodzi o całkowitą kwotę. W 2020 roku było to 186,1 mln złotych, natomiast rok wcześniej - 175,9 mln złotych.

Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we wszystkich finałach?

Pierwsze finały WOŚP zbierały sumę kilku milionów złotych - 2,4 mln złotych w pierwszym finale w 1993 roku, 6,3 w 1996 roku. Koniec lat 90. to już wyniki dwucyfrowe. Najszybszy wzrost sum zbieranych w finałach zaczął się po 2015 roku. Do tego czasu ostatnich kilka lat kwota wynosiła około 50 mln. W roku 2016 wyskoczyła do 72,6 mln, a w kolejnym przebiła barierę 100 mln. Finał w roku 2018 zakończył się kwotą 126,4 mln zł.