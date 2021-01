IMGW ostrzega: intensywne opady śniegu w południowo- wschodniej Polsce. Europa spodziewa się mrozów

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego - najniższego - stopnia dla południowo-wschodniej Polski. Informuje o możliwości wystąpienia intensywnych opadów śniegu. Pogoda nie będzie najlepsza również na pozostałych obszarach kraju.

REKLAMA

Ostrzeżenie obowiązuje do 19:00 dla całego województwa podkarpackiego i dla południowych powiatów Mazowsza. Intensywnie padać do 22:00 ma w większej części województwa lubelskiego.

Poza południową częścią kraju pada też między innymi w województwie pomorskim. Tam opady mają się zakończyć około 18:00.

Pogoda długoterminowa na luty. IMGW zapowiada kolejne fale mrozu

Pogoda. IMGW przedstawia prognozę dla całego kraju. Poprószy nie tylko na południu i wschodzie

W komunikacie Instytutu czytamy, że w nocy opady śniegu wystąpią też, w mniejszym natężeniu, na innych obszarach. Na Pomorzu Wsch. i wybrzeżu przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Lokalnie w centrum i na południowym zachodzie wystąpią marznące mgły. Temperatura wyniesie od -12 st. C do -1 st. C.

Wiatr do umiarkowanego, na wybrzeżu dość silny, miejscami porywisty. Lokalnie mogą wystąpić zawieje i zamiecie.

Zobacz też: Rozmawialiśmy z seniorami zaszczepionymi na COVID-19. "Widzimy, że są to osoby bardzo zdeterminowane"

IMGW prognozuje: W lutym nawet -30 stopni C

W sobotę IMGW opublikował też eksperymentalną pogodę długoterminową, w której przewiduje okresy znacznego obniżenia temperatury w lutym. Nocą w niektórych rejonach kraju termometry mogą pokazać od -15 do nawet - 30 stopni Celsjusza - poinformował rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Według przewidywań Instytutu Polskę czekać mogą dwie falę zimna - jedna z nich będzie bardziej sroga, podczas drugiej temperatura nie powinna spadać poniżej -20 st.

Eksperci pokazują mapę Europy. Spore wahania temperatur

Europa spodziewa się w najbliższym tygodniu mrozów. Eksperci zwracają jednak uwagę na kwestię sporych wahań. "Alicante dopiero co odnotował temperaturę 29,2 stopni, a nie tak dawno w Hiszpanii mieliśmy miejscami - 20 st. i grubą warstwę śniegu. Styczeń to prawdziwy rollercoaster" - napisał na Twitterze Scott Duncan, meteorolog.