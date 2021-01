Ruda Śląska. Pasażerka pociągu zobaczyła gwałt przez okno. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku

Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali 36-letniego mieszkańca Bytomia, który dopuścił się zgwałcenia 34-letniej kobiety. W poniedziałek 25 stycznia mężczyzna jechał autobusem, którego końcowy przystanek usytuowany był w dzielnicy Chebzie. Autobusem tym jechała również nietrzeźwa 34-latka, której na końcowym przystanku pomagał z niego wysiąść. Według jego wyjaśnień kobieta chciała dostać się na dworzec kolejowy, więc ją tam zaprowadził. Wykorzystując jej stan, przemocą zmusił ją do obcowania płciowego.

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Całą sytuację zauważyła pasażerka pociągu przejeżdżającego przez Rudę Śląską i powiadomiła dyżurnego, który na miejsce natychmiast wysłał patrol. Policjanci zatrzymali sprawcę na gorącym uczynku. 36-latek nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak sądowi na podjęcie decyzji o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci z Rudy Śląskiej przypominają: Przemocą seksualną jest doprowadzenie do poddania się jakiejkolwiek czynności seksualnej wbrew woli drugiej osoby. Przemoc seksualna naraża osobę na cierpienia fizyczne i psychiczne, a także traumę związaną z tym aktem przemocy. Nic nie usprawiedliwia zmuszania drugiej osoby do kontaktu seksualnego. Do przestępstwa tego dochodzi bez względu na płeć. Mężczyźni również mogą paść ofiarą zgwałcenia.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>