Klementyna Suchanow na wolności. "Najbardziej podoba mi się 'rażące lekceważenie porządku'"

W całej Polsce trwają protesty kobiet w związku z opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który niemal całkowicie zakazuje aborcji. Zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet manifestacja odbyła się również w czwartek 28 stycznia. W trakcie protestu zatrzymana została jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Klementyna Suchanow.

- Suchanow została zabrana na komendę do Mińska Mazowieckiego, skąd w piątek, wraz z dwójką innych zatrzymanych przewieziono ją do siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście przy Kruczej - podaje TVN24 Warszawa. Około godziny 20.11 Ogólnopolski Strajk Kobiet poinformował podczas protestu w stolicy, że osoby te zostały zwolnione do domów.

Przed godz. 22 Klementyna Suchanow opublikowała na Twitterze fragment dokumentu z przedstawionymi jej zarzutami. Są to m.in. naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, "wdarcie się do ogrodzonego terenu należącego do siedziby Trybunału Konstytucyjnego" oraz "uszkodzenie cudzego mienia w postaci dwuskrzydłowych drzwi do siedziby Trybunału Konstytucyjnego przez wbicie w nie pięciu gwoździ, gdzie wartość strat wyniosła 2.000 zł".

"Najbardziej podoba mi się 'rażące lekceważenie porządku' - skomentowała na Twitterze Suchanow.

Strajk Kobiety. Protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

W tym tygodniu opublikowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wcześniej przedstawiono uzasadnienie orzeczenia. Trybunał uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją.

W związku z tym 28 i 29 stycznia na ulice wyszły tysiące protestujących niezgadzających się z wyrokiem.

