W poniedziałek w niemal całym kraju odnotowano obfite opady śniegu, które pojawiły się za sprawą niżu Lars. Jak podaje imgw.pl, wszystko wskazuje, że w najbliższy weekend również należy spodziewać się śnieżycy.

Powodem jest następny niż Olaf, tym razem znad Atlantyku, który w piątek szybko zacznie się przesuwać na wschód, przez Wielką Brytanię w kierunku państw Beneluksu, Niemiec, a następnie Polski. Do naszego kraju nadejdzie w nocy z piątku na sobotę.

Pogoda na sobotę 30 stycznia. Intensywne opady deszczu i śniegu. Uwaga na gołoledź!

Śnieżyce pojawią się w sobotę rano w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Front, który przyniesie intensywne opady deszczu i śniegu, powoli przesunie się także na wschód. Wieczorem obejmie on głównie wschodnie, centralne i południowe regiony Polski. Tam też należy spodziewać się gołoledzi.

W ciągu dnia temperatura od -3 do -2 stopni zapowiadana jest w województwach łódzkim, lubelskim i podlaskim. Od -1 do 0 stopni będzie w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i Olsztynie. Termometry pokażą od 1 do 2 stopni w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i świętokrzyskim. Najcieplejszy dzień będzie na południu kraju: w Rzeszowie i Katowicach pojawią się 2 stopnie, a w Krakowie prognozowane są 4 stopnie. W południowych regionach we znaki dawać się jednak będą silne porywy wiatru, dochodzące do 70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę 31 stycznia. Będzie słonecznie, ale temperatura spadnie

W nocy z soboty na niedzieli padać będzie jedynie w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i w części Małopolski. Później niewielkie opady spodziewane są również na Pomorzu, a także w północnych powiatach województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W niedzielę synoptycy zapowiadają duże rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do maksymalnie.

Chociaż będzie więcej słońca, to jednak temperatury będą niższe. We wschodniej i centralnej Polsce termometry pokażą maksymalnie -2 stopnie. W województwach małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim, będzie trochę cieplej, bo -1 stopień. W Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie termometry pokażą 0 stopni.

