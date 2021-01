Niemal co rok jest rekord. Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we wszystkich finałach?

Ponad jeden miliard trzysta milionów złotych - tyle pieniędzy udało się zebrać we wszystkich 28 finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawie każdego roku zebrana kwota jest wyższa od poprzednich.

Pierwsze finały WOŚP zbierały sumę kilku milionów złotych - 2,4 mln złotych w pierwszym finale w 1993 roku, 6,3 w 1996 roku. Koniec lat 90. to już wyniki dwucyfrowe. Najszybszy wzrost sum zbieranych w finałach zaczął się po 2015 roku. Do tego czasu ostatnich kilka lat kwota wynosiła około 50 mln. W roku 2016 wyskoczyła do 72,6 mln, a w kolejnym przebiła barierę 100 mln.

Jurek Owsiak: Nie chodzi o bicie rekordów

Rok także 2020 zakończył się najwyższą zebraną sumą - 186 133 610,66 złotych. Jurek Owsiak powtarza, że w Orkiestrze "Nie chodzi o bicie rekordów". Przyciągają one uwagę, ale wyższa kwota oznacza przede wszystkim więcej środków na pomoc.

W ostatnim finale pieniądze były zbierane na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W tym roku cel zbiórki to wsparcie dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Do piątku - na dwa dni przed finałem - zebrano już 33 mln złotych.

Skąd dokładnie pochodziły pieniądze z ubiegłorocznego finału? 116,7 mln złotych wpłacono w ramach zbiórki publicznej, 68,8 mln - przekazano na cel akcji poprzez kanały elektroniczne. 620 tys. zł były warte dary rzeczowe w postaci sprzętu medycznego, który WOŚP przekaże bezpośrednio szpitalom

Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 4,910 mln zł, a więc było to 2,6 proc. zebranych środków. Na stronie WOŚP można sprawdzić, na co dokładnie zostaje wydany przykładowy datek. Na przykład ze 100 złotych wpłaconych na ubiegłorocznym finale 48 zarezerwowano na dalsze zakupy i prowadzenie programów medycznych, 16 złotych - zakupy sprzętu do walki z pandemią COVID-19, 15,9 złotych - zakupy dla oddziałów neurologii i neurochirurgii dziecięcej. Wśród mniejszych części wydatków są m.in. zakupy dla oddziałów chirurgii dziecięcej (6,57 zł), prowadzenie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków (2,13 zł) czy zakupy karetek specjalistycznych dla polskich szpitali dziecięcych (0,48 zł). Z darowizny o wartości 100 złotych 2,6 złotego poszło na organizację finału, a 63 grosze na koszty obsługi rozdysponowania ofiar (m.in. koszty prawne).