Niedziele handlowe 2021. Czy 31 stycznia klepy są otwarte?

Niedziele handlowe. Czy 31 stycznia to niedziela handlowa?

Ustawa o zakazie handlu przewiduje na styczeń 2021 tylko jedną niedziele handlową - w ostatni dzień miesiąca. 31 stycznia jest zatem niedzielą handlową i klienci będą mogli zrobić zakupy w wielu miejscach, w tym sklepach wielkopowierzchniowych. W związku z panującymi obostrzeniami nieczynne pozostaną jednak liczne sklepy w galeriach handlowych. W niedziele nie obowiązują godziny dla seniorów.

Niedziele handlowe 2021. Kiedy kolejna?

Na kolejną niedzielę handlową prawdopodobnie przyjdzie nam dość długo poczekać. Została wyznaczona na 28 marca. Do tego czasu przez większość niedziel będziemy mogli zrobić zakupy jedynie w miejscach, które zostały wyłączone z zakazu na mocy obowiązującej ustawy.

Niedziela handlowa: zasady robienia zakupów podczas pandemii

Robiąc zakupy należy przestrzegać podstawowych zasad, które mają utrudnić rozprzestrzenianie się wirusa. Przede wszystkim trzeba zakrywać usta i nos, ale też zachowywać odstęp dwóch metrów od innych osób. Zaleca się zakładanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcję dłoni tak często, jak jest to możliwe. W sklepie może się znajdować jedna osoba na 15 m2 przestrzeni.

Obostrzenia - zmiany od 1 lutego

31 stycznia to nie tylko niedziela handlowa, ale też ostatni dzień funkcjonowania obostrzeń w dotychczasowej formie. W czwartek (28 stycznia) minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany, które dotyczą stopniowego łagodzenia obostrzeń. Co się zmieni? Między innymi będzie znów można zrobić zakupy w sklepach znajdujących się na terenie centrów handlowych. Otwarte zostaną znowu także niektóre instytucje kultury. Podjęto decyzję o likwidacji godzin dla seniorów. Bez zmian pozostaje sytuacja branż gastronomicznej i hotelarskiej. Do szkoły chodzić będą wyłącznie uczniowie klas od 1 do 3.