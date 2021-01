Kiedy powrót do szkół dzieci z klas 4-8? Szkoły pozostaną dla nich zamknięte do 14 lutego

Zobacz wideo Przedsiębiorcy czekają na decyzję ws. obostrzeń. „Plotki przerażają”

Po feriach zimowych, od 18 stycznia, do stacjonarnej nauki w szkołach wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci uczące się w szkołach specjalnych. Uczniowie klas IV-VIII podstawówek oraz szkół średnich kontynuują naukę zdalną - zgodnie z informacją podaną przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, taki podział utrzyma się co najmniej do 14 lutego.

- Przyjęliśmy podejście ostrożne, konserwatywne. Jak państwo wiecie, tuż przed otworzeniem szkół w poprzednim tygodniu dokonaliśmy badania przesiewowego wśród nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Stwierdziliśmy tam 2 proc. udział aktywnych zakażeń. Takie same działania podejmiemy w drugim tygodniu lutego. Wtedy podejmiemy decyzję opartej o wiedzy, jak rozprzestrzenia się koronawirus przy funkcjonowaniu szkoły - dodał minister zdrowia.

Minister Przemysław Czarnek: Dyrektorzy szkół mogą organizować stacjonarne konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów

Dzień wcześniej Przemysław Czarnek podsumował naukę zdalną i stacjonarną dzieci po feriach. Minister nauki i edukacji przypomniał, że dyrektorzy szkół mogą organizować dla maturzystów i ósmoklasistów stacjonarne konsultacje indywidualne. Mają być one prowadzone w małych grupach i z zachowaniem reżimu sanitarnego. To ma pomóc uczniom lepiej przygotować się do egzaminów. Szkoły, poza konsultacjami, mogą przeprowadzać na terenie szkół olimpiady czy zajęcia praktyczne.

