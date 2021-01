Pogoda długoterminowa na luty. Zima nie odpuszcza. W Białymstoku nawet -28 stopni

Synoptycy IMGW przygotowali prognozę w oparciu o modele TWS (Teweles-Wobus Score) oraz WRF-CFS (Weather Research and Forecasting - Climate Forecasting System). Instytut zapowiedział, że na znaczne ochłodzenie możemy liczyć pod koniec lutego, kiedy temperatura spadnie nawet poniżej minus 20 stopni. Synoptycy podkreślili jednocześnie, że nie jest to zjawisko niezwykłe, a występowanie i utrzymywanie się mrozów przez kilka dni nie powinno nikogo dziwić w naszej strefie klimatycznej.

REKLAMA

Pogoda długoterminowa na luty. Najchłodniej na wschodzie i w rejonach górskich

Model TWS wskazuje, że w trakcie pierwszych dziesięciu dni lutego na południu Polski minimalna temperatura powietrza wyniesie od minus 15 do minus 5 stopni w szczytowych partiach górskich (Kasprowy Wierch, Śnieżka). Na południowym wschodzie od minus 12 do 1 stopnia, na wschodzie od minus 10 do 2 stopni, a na północnym wschodzie kraju w rejonie Suwalszczyzny od minus 1 do 0 stopni. W centralnej części Polski minimalna temperatura będzie się wahać od minus 10 do 2 stopni, na zachodzie od minus 7 do 3 stopni, a mieszkańcy północnej części Polski mogą spodziewać się temperatury minimalnej od minus 6 do 4 stopni.

Uzasadnienie do orzeczenia TK ws. aborcji pojawiło się "nie wiadomo skąd"

W kolejnych dziesięciu dniach lutego (10-20.02) można spodziewać się ochłodzenia. Temperatura minimalna na Kasprowym Wierchu i Śnieżce wyniesie od minus 18 do minus 5 stopni oraz od minus 18 do 0 stopni w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. W północnej oraz południowej części kraju synoptycy prognozują wahania minimalnej temperatury od minus 15 do 0 stopni. W pozostałej części kraju będzie od minus 13 do 2 stopni.

W trakcie ostatnich dziesięciu dni lutego, model TWS wskazuje na temperaturę minimalną poniżej minus 10 stopni na Kasprowym Wierchu i Śnieżce, południu Polski oraz na wschodzie w województwie podkarpackim (minus 18) oraz na Suwalszczyźnie (minus 14). W większości kraju temperatura minimalna wyniesie od minus 8 do 1 stopnia. Najcieplej może być na wybrzeżu, gdzie termometry pokażą minimalną temperaturę od minus 6 do 2 stopni.

Pogoda długoterminowa na luty. Termometry mogą pokazać poniżej minus 20 stopni

Model WRF-CFS wskazuje natomiast na znaczne ochłodzenie w pierwszej i trzeciej dekadzie lutego. W dniach od 3 do 6 lutego synoptycy IMGW prognozują największe ochłodzenie w pierwszej dekadzie nowego miesiąca. Największe spadki temperatury prognozuje się tak, jak w przypadku modelu TWS, w obszarach górskich oraz we wschodniej części Polski. Krótkie ocieplenie spodziewane jest od 7 lutego, później do Polski ponownie napłyną zimne masy powietrza.

Wyrok TK. Kaja Godek skrytykowała rząd. "To prawie 100 dni zwłoki"

Kolejne 10 dni lutego (10-20.02) rozpocznie się od dobowej minimalnej temperatury sięgającej 0 stopni w niemal całej Polsce. Taka temperatura utrzyma się do 17 lutego, po którym prognozuje się kolejne ochłodzenie. 20 lutego w północno-wschodniej części kraju oraz w rejonach górskich minimalna temperatura powietrza może spaść nawet do minus 20 stopni.

Kolejne ochłodzenie synoptycy przewidują od 25 do 28 lutego. W większości Polski minimalna temperatura może spaść do minus 20 stopni, a w Białymstoku nawet do minus 28. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie temperatura może wynosić ok. minus 5 stopni. "Wydaje się to nieprawdopodobne, natomiast należy mieć na uwadze, że różnica temperatury pomiędzy biegunem zimna w Suwałkach i biegunem ciepła we Wrocławiu nie raz już potrafiła wynosić kilkanaście stopni" - przekazał Instytut.