Publikacja orzeczenia TK. Rzecznik KSP: Widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją

Zobacz wideo

W środę w kilkudziesięciu miastach w Polsce odbyły się protesty po opublikowaniu przez rząd orzeczenia wydanego w październiku przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie aborcji. Zgodnie z konstytucją powinno się to stać najpóźniej 2 listopada 2020 roku, jednak rząd PiS opublikował dokument dopiero 27 stycznia br.

REKLAMA

Rząd: Jeszcze dziś publikacja wyroku TK ws. aborcji w Dzienniku Ustaw

Rzecznik KSP: Widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją

Do protestów w stolicy odniósł się rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Dzisiaj widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją. Nie brakowało też dzisiaj osób, które w tłumie studziły emocje

- powiedział nadkom. Sylwester Marczak w rozmowie z PAP.

Po chwili dodał, że nie może zgodzić się z osobami, które uważają, że taktyka policji się zmieniła. - To, co się zmieniło to brak zachowań agresywnych wobec funkcjonariuszy - stwierdził.

Podczas wcześniejszych protestów w tej sprawie policja niejednokrotnie była oskarżana przez uczestników demonstracji o brutalne zachowania, np. podczas protestu na pl. Powstańców Warszawy, gdy policjant ubrany po cywilnemu pobił protestujących pałką teleskopową.

Rząd opublikował wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano orzeczenie TK w sprawie zakazu aborcji

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wcześniej Trybunał opublikował uzasadnienie tego orzeczenia.

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła w 2019 roku grupa ponad stu posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji.

Ustawa z 1993 roku pozwalała na przerywanie ciąży w trzech przypadkach:

gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,

badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

W rzeczywistości zdecydowana większość legalnych aborcji odbywała się z powodu śmiertelnych wad płodu. W 2019 roku 97 procent legalnie przeprowadzonych zabiegów wykonano właśnie ze względu na ciężkie upośledzenie płodu. Oznacza to, że TK orzekając w ten sposób, de facto zakazał legalnej aborcji w Polsce.

Orzeczenie o niezgodności zapisów z konstytucją w TK zapadło większością głosów, zdania odrębne wyraziło dwóch sędziów. Przewodniczącą składu orzekającego była prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Justyn Piskorski.

Uzasadnienie wyroku Trybunały Konstytucyjnego opublikowano także w Monitorze Polskim.