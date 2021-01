Wiceminister rodziny o protestujących: Część z tych pań nie do końca rozumie, czego dotyczą zmiany

- Staram się rozumieć emocje, choć nie ukrywam, że poziom emocji i języka, który temu towarzyszy w przestrzeni publicznej jest raczej nieakceptowalny. Mam na myśli wszystkie doniesienia i wypowiedzi związane z przedstawicielami Strajku Kobiet - powiedziała w Polsat News Barbara Socha. - Staram się rozumieć emocje, myślę, że w dużej mierze wynikają one z tego, że część z tych pań, które poprały Strajk Kobiet być może nie do końca rozumie, czego dotyczą zmiany - stwierdziła.

Socha przekonywała, że "każde życie ludzkie, niezależnie od tego, czy to jest życie dziecka, czy to jest osoba starsza, czy w pełni sił, czy to osoba, która jest w stanie śpiączki - jest pod ochroną państwa". Według niej wyrok TK oznacza, że "nie można podchodzić kompromisowo do kwestii życia i dyskryminować dzieci ze względu na stan zdrowia". - Chore dzieci też mają prawo do życia. W mocy pozostają przesłanki, które są uwzględnione w ustawie o planowaniu rodziny. Pierwsza dotyczy zagrożenia zdrowia i życia kobiety. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia i życia kobiety nadal można w Polsce dokonywać zabiegu przerywania ciąży. W drugim przypadku, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Nie ma delegalizacji aborcji w Polsce - stwierdziła Socha.

Uzasadnienie wyroku TK i natychmiastowe protesty

Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie wyroku w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Chodzi o wyrok z października ubiegłego roku. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany tego samego dnia w Dzienniku Ustaw (do godz. 21 to nie nastąpiło).

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła w 2019 roku grupa ponad stu posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji. Trybunał analizował zapisy ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Pozwalały one na zabicie dziecka nienarodzonego ze względu na stwierdzoną prenatalnie niepełnosprawność lub chorobę. Orzeczenie o niezgodności tych zapisów z konstytucją zapadło większością głosów. Wyrok zapadł w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego była prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Justyn Piskorski.

Opublikowanie uzasadnienia wyroku wywołało liczne protesty w całym kraju. W Warszawie demonstranci zebrali się przed siedzibą Trybunału, a następnie ruszyli przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej.