Lempart do lekarzy, którzy będą uznawać "oświadczenie Przyłębskiej": Z każdym z was będziemy się sądzić

Zobacz wideo Marta Lempart na proteście: Jedna kobieta na trzy miała aborcję

- Artykuł 231 Kodeksu karnego: nadużycie władzy przez funkcjonariusza. Który się odważy? Którego Kaczyński sprzeda? Którego Ziobro sprzeda? Którego Morawiecki sprzeda? Kogo znajdą? Kto będzie tym frajerem w kancelarii, który się pod tym podpisze? Proszę bardzo, będziemy cię ścigać tak długo, że już nic innego z całego swojego życia nie będziesz pamiętał. To do tego przestępcy chętnego, żeby się wykazać - powiedziała w czasie protestu Marta Lempart.

- Dzisiaj na stronie tzw. Trybunału ukazało się uzasadnienie do oświadczenia pani mgr Przyłębskiej, która udaje prezeskę TK. Za chwilę, dzisiaj, ma zostać opublikowanie oświadczenie pani mgr Przyłębskiej w Dzienniku Ustaw, w państwowym publikatorze. Przypominamy: Dziennik Ustaw to nie jest kolorowanka pana Kaczyńskiego. Jesteście bandą przestępców - podkreśliła liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Dodała, że "oświadczenia mgr Przyłębskiej" nie zmieniają prawa. - Wiemy, że prawdopodobnie znajdą się lekarze, którzy są tchórzami, którzy będą kłamać, że prawo się zmieniło, którzy będą próbowali odmawiać aborcji. Każdego z was znajdziemy, z każdym z was będziemy się sądzić tak długo, że nie będziecie mieć innych wspomnień ze swojej kariery zawodowej. (...) Będziemy szły do końca w każdej sprawie, w każdym przypadku tak, że pożałujecie, że stchórzyliście - zaznaczyła Marta Lempart. Podkreśliła także, że Ogólnopolski Strajk Kobiet wesprze wszystkich lekarzy i lekarki, którzy sprzeciwią się "orzeczeniu mgr Przyłębskiej".

"Jak ktoś nie nadaje się do niczego, to jest zdolny do wszystkiego"

Marta Lempart odniosła się także do pytań dziennikarzy o to, dlaczego rząd porusza temat aborcji w środku epidemii. - Przyszła mi do głowy taka odpowiedź: bo nie potrafią niczego innego, bo na niczym się nie znają, bo nie mają pojęcia o niczym, bo potrafią tylko kraść i kłamać. Nie znają się na ochronie zdrowia, nie znają się na edukacji, nie wiedzą co zrobić z pandemią, w d***e mają przedsiębiorców, w d***e mają ludzi, którzy tracą pracą, po prostu nie nadają się do niczego. A jak ktoś nie nadaje się do niczego, to jest zdolny do wszystkiego. Tak, jak ci bandyci - powiedziała.

- Darmowa aborcja dla wszystkich na żądanie. Nie tylko dla księży i ich kochanek, i gospodyń. Nie tylko dla polityków PiS-u, ich żon, kochanek i sióstr. Nie tylko dla gwiazd prawicy. Dla pań dziennikarek, dla artystek, które milczą. Wstyd! Jedna kobieta na trzy miała aborcję. [Przoduje] w tym prawica. Kłamcy, hipokryci. To się skończy - dodała.