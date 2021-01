Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji zostało opublikowane - poinformowała Polska Agencja Prasowa przed godziną 16.

Wyrok TK ws. aborcji. Opublikowano uzasadnienie

Zdania odrębne do uzasadnienia wyroku zgłosiło pięciu sędziów. To Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak. Opublikowany przez TK dokument z uzasadnieniami wszystkich sędziów liczy łącznie 154 strony.

Treść wyroku została ogłoszona 22 października - do daty publikacji jego uzasadnienia minęło więc dokładnie 97 dni. Sędziowie TK orzekli w październiku, że aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z konstytucją (wyrok zapadł w pełnym składzie, zdania odrębne zgłosili dwaj sędziowie). Zdania odrębne do uzasadnienia zgłosili trzej sędziowie.

Ogłoszony w październiku wyrok wywołał protesty w całej Polsce, które toczą się do dziś. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego formalnie nie wszedł w życie, bo rząd nie opublikował go w Dzienniku Ustaw, mimo że zgodnie z konstytucją powinno się to stać najpóźniej 2 listopada (zgodnie z art. 190 konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego "podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony, a orzeczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego"). Decyzję o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w Dzienniku Ustaw wydaje premier.

Zwłokę w publikacji wyroku rząd na początku grudnia tłumaczył, że "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez TK uzasadnienia". Centrum Informacyjne Rządu wskazywało też, że "publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizację wątpliwości obywateli dotyczących motywów oraz skutków prawnych orzeczenia, co jest szczególnie istotne w tak ważnej społecznie sprawie, w czasach stanu epidemii" - wskazano w stanowisku RM, o którym poinformowało w komunikacie CIR.

W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny poinformował w oficjalnym oświadczeniu, że zdania odrębne do uzasadnienia wyroku zgłosili trzej sędziowie (Jarosław Wyrembak, Mariusz Muszyński i Zbigniew Jędrzejewski). Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, w Trybunale nie było zgody wszystkich sędziów na jedną treść uzasadnienia.