Zima w Polsce jeszcze się pojawi. Fala mrozu w trzeciej dekadzie lutego. "Nawet -28 stopni na Podlasiu"

Według Marka Kuczery - meteorologa i fizyka atmosfery z Uniwersytetu Karola w Pradze - luty będzie mroźny i z opadami śniegu. W rozmowie z portalem WP.pl synoptyk prognozuje, że w przyszłym miesiącu w Polsce można spodziewać się dwóch fal zimowej pogody.

Dwie fale mrozu w lutym. We wtorek 2 lutego temperatura może spaść do -16 stopni

Pierwsza z nich pojawi się już w nocy z niedzieli na poniedziałek 1 lutego. Wtedy też w południowo-wschodniej Polsce temperatury spadną do nawet -13 stopni. Rano temperatura utrzymywać się będzie na poziomie od -1 stopnia na zachodzie, do -9 stopni na południu kraju. Jeszcze chłodniej będzie we wtorek rano. Na wschodzie Polski temperatura spadnie do -16 stopni.

Marek Kuczera mówi dalej, że kolejnych spadków temperatury należy spodziewać się od wtorku 9 lutego. Według wyliczeń Global Forecast System temperatura może spaść nawet do -20 stopni. - Prognozy dotyczące wydarzeń za 14 dni są obarczone dużym marginesem błędu. Widać w nich jednak trend związany z ochłodzeniem - podkreśla jednak naukowiec.

Prognoza długoterminowa IMGW na luty. "W okolicach Białegostoku temperatura może osiągnąć wartość nawet -28 stopni"

Długoterminową prognozę pogody na luty opublikował też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z modelu WRF-CFS wynika, że ochłodzenia należy spodziewać się w pierwszej i trzeciej dekadzie lutego. Fala mrozu pojawi się najpierw w dniach od 3 do 6 lutego.

Kolejny mroźny okres przewidywany jest przez IMGW od 25 do 28 lutego. "Model WRF-CFS przewiduje występowanie minimalnej temperatury powietrza do około -20 stopni na zdecydowanie większym obszarze Polski. A w okolicach Białegostoku może osiągnąć wartość nawet -28 stopni. Jedynie na północnym-zachodzie i zachodzie kraju minimalna temperatura powietrza może oscylować wokół -5 stopni.

Długoterminowa prognoza IMGW na luty - model temperatur na 27-28.02. fot. IMGW.pl

IMGW podkreśla, że różnica temperatury między północno-wschodnią, a południowo-zachodnią Polską może być duża. Kilkunastostopniowe różnice między Suwałkami a Wrocławiem pojawiały się już wcześniej i nie powinny być zaskakujące.

