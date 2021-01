Kradzież szczepionek przeciwko COVID-19 z przychodni. Policja zatrzymała podejrzanego

W nocy z przychodni w Iłowie-Osadzie (woj. warmińsko-mazurskie) skradziono trzy ampułki ze szczepionką przeciwko COVID-19 - to łącznie osiemnaście dawek. - Otrzymaliśmy zgłoszenie (...) o kradzieży z włamaniem. Zostały skradzione m.in. szczepionki przeciw COVID-19 - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl sierż. szt. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Jak dodała funkcjonariuszka, zginęły także inne leki.

REKLAMA

Kradzież szczepionek w przychodni w Iłowie-Osadzie. W nocy doszło do włamania

Policja zatrzymała podejrzanego

Jak podaje RMF FM, po południu mężczyzna podejrzewany o włamanie i kradzież został zatrzymany. To 38-letni mieszkaniec gminy Iłowo-Osada. "Zabezpieczono przy nim skradzione przedmioty, nie wiadomo jeszcze jednak czy wszystkie. Będzie to teraz weryfikowane" - informuje radio. Dziennikarz RMF FM dowiedział się, że zatrzymany przyznał się do winy.

***

Szczepionka przeciw COVID-19 pozwoli nam pokonać pandemię, wrócić do normalności i ochronić życie i zdrowie wielu osób. Poniżej zamieszczamy pakiet niezbędnych i najważniejszych informacji o szczepieniach: