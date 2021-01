Najstarszy mężczyzna w Polsce zaszczepiony na COVID-19. Pan Stanisław ma 111 lat

O zaszczepieniu najstarszego, 111-letniego, Polaka poinformował wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski. "Dzisiaj w jednej z przychodni zaszczepiony przeciwko COVID-19 został najstarszy mężczyzna w Polsce! Mieszkaniec Świdnicy, 111-letni Pan Stanisław Kowalski!" - napisał na Twitterze Chojnowski. Po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki pan Stanisław otrzymał kwiaty oraz życzenia zdrowia.

Stanisław Kowalski został zaszczepiony na COVID-19. To najstarszy mężczyzna w Polsce

"W dniu dzisiejszym w naszej przychodni przyjął szczepionkę przeciwko wirusowi COVID-19 nasz pacjent nr 1. Jedynka nie jest przypadkowa. Pan Stanisław ma 111 lat i jest najstarszym mężczyzną w Polsce. Zgłosił się punktualnie z szerokim uśmiechem. Oby za jego przykładem poszło jak najwięcej młodszych seniorów. Dwieście lat Panie Stanisławie!!!" - poinformowała przychodnia, w której zaszczepił się Kowalski.

Stanisław Kowalski urodził się 14 kwietnia 1910 r. Przez większość swojego życia pracował zawodowo jako kolejarz i odlewnik. Nigdy nie uprawiał profesjonalnie sportu, a jego codzienna aktywność sprowadzała się do dojazdu rowerem do pracy. Jest najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. Na liście najstarszych Polaków wyprzedzają go jednak trzy kobiety.

Wiek nie zniechęca Stanisława Kowalskiego do aktywności fizycznej. Znany jest ze swoich wyczynów lekkoatletycznych, ale uprawianie sportu rozpoczął dopiero po przekroczeniu 100 lat. W 2014 r., mając 104 lata, mężczyzna pobił rekord Europy w biegu na 100 metrów w swojej kategorii wiekowej. Pobił również rekord świata w pchnięciu kulą i biegu na 60 metrów. W 2015 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasług.

