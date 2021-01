Kradzież szczepionek w przychodni w Iłowie-Osadzie. W nocy doszło do włamania

- Otrzymaliśmy zgłoszenie z przychodni w Iłowie-Osadzie o kradzieży z włamaniem. Zostały skradzione m.in. szczepionki przeciw COVID-19 - mówi w rozmowie z Gazeta.pl sierż.szt. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Chodzi o trzy ampułki, czyli łącznie osiemnaście dawek.

- Na miejscu są policjanci, prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze - dodaje.

Jak przekazała funkcjonariuszka, z przychodni oprócz szczepionek zginęły także inne leki.

Szczepienia w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek przed południem, że w Polsce do tej pory wykonano ponad 776 tys. szczepień przeciw COVID-19.

"Dziś we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce. Łącznie zaszczepiliśmy już pierwszą dawką przeszło 775 000 osób" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał z kolei, że "mamy zagwarantowany dostęp do ok. 85 mln dawek, co pozwoli na zaszczepienie ok. 50 mln osób". "Jesteśmy w pełni zabezpieczeni" - zaznaczył.

