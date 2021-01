Strajk Kobiet. Ksiądz kazał podpisywać uczniom zaskakujące oświadczenia. Kuria: Zasługuje na uznanie

Uczniowie jednej ze szk w Ropicy Polskiej (woj. małopolskie), którzy przygotowują się do bierzmowania, otrzymali od księdza zaskakujące oświadczenie do podpisu. Dokument dotyczy ich poparcia dla Strajku Kobiet i wspierania tej inicjatywy w internecie.

"Ja, niżej podpisany(a) kandydat (kandydatka) do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oświadczam, że nie popieram tzw. strajku kobiet: postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary, na co mogły wskazywać obecne na moim koncie na fejsbuku przez dłuższy czas i rozpowszechniane wśród kolegów i koleżanek materiały pochodzące ze strony strajku kobiet i moje osobiste zdjęcie(a). Usunąłem (usunęłam) już ze swojego konta powyższe treści, bądź uczynię to w dniu ...... Proszę Pana Boga o przebaczenie moich nierozsądnych zachowań i postanawiam przy pomocy Ducha Świętego, być dzielnym świadkiem i apostołem CHRYSTUSA, PANA MOJEGO" - brzmi treść oświadczenia, które można znaleźć w internecie [pisownia oryginalna - red.].

Oświadczenia rozdane uczniom zostały podpisane przez miejscowego proboszcza, ks. Stanisława Makowieckiego. Duchowny miał poinformować nastolatków, że jeśli nie podpiszą oświadczenia, nie dopuści ich do bierzmowania.

Rzeszowska kuria zajęła stanowisko. "Weryfikacja spójności między deklarowaną wiarą a podejmowanymi decyzjami"

Sprawa obiegła ogólnopolskie media. Nagłośnił ją także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

"Dziękujemy księdzu, że tak wcześnie uświadamia dzieci, jakimi metodami posługuje się Kościół katolicki - szantaż, ograniczanie wolności, straszenie. Oby jak najwięcej młodych ludzi jak najwcześniej poznało się na hipokryzji kleru" - napisał OMZRiK, publikując zdjęcie cytowanego powyżej oświadczenia.

Stanowisko w tej sprawie zajęła Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, której podlega parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej. Autorem oświadczenia jest kanclerz kurii ks. Piotr Steczkowski.

"1. Do sakramentu bierzmowania w Kościele katolickim mogą i powinny przystępować tylko te osoby, które akceptują prawdy wiary i zasady moralności przez niego głoszone.

2. Za przygotowanie do sakramentu bierzmowania w poszczególnych parafiach odpowiadają księża proboszczowie. Jednym z ważnych elementów przygotowania do sakramentu bierzmowania jest weryfikacja spójności między deklarowaną wiarą kandydatów a podejmowanymi decyzjami i ich zachowaniem.

3. Proboszcz parafii w Ropicy Polskiej, w związku z wątpliwościami czy owa spójność występuje u trzech osób z grupy przygotowującej się do przyjęcia bierzmowania, poprosił je o złożenie pisemnych deklaracji potwierdzających ich wybory moralne. Dzięki temu pomógł im podjąć decyzję o przystąpieniu do sakramentu bierzmowania nie tylko w sposób wolny, ale także bardziej świadomy, co zasługuje na uznanie" - czytam w oświadczeniu kurii.

