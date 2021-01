Kraków. Prawie połowa nauczycieli bezwiednie przeszła zakażenie koronawirusem

Testy serologiczne mają wykazać, czy w organizmie danej osoby znajdują się przeciwciała nabyte w wyniku przejścia choroby. W badaniach przeprowadzonych w sześciu krakowskich placówkach wzięli udział nauczyciele, którzy nie wiedzieli, czy przeszli już COVID-19, czy nie.

REKLAMA

Rzecznik MZ: Nie ma wybuchu epidemii w szkołach po ich otwarciu

Kraków. Prawie połowa nauczycieli przeszła COVID-19

Cytowany przez portal LoveKraków.pl Łukasz Wantuch, krakowski radny powiedział, że najniższy wynik uzyskany w jednej z placówek wyniósł 26 proc. nauczycieli, którzy mieli przeciwciała, natomiast najwyższy - 72 proc.

Biorąc pod uwagę wszystkie sześć placówek, średni wynik z badań wyniósł niemal 50 proc. - Z jednej strony to pokazuje, że nauczyciele są wśród grup najbardziej narażonych na zakażenie. Z drugiej strony ci, którzy mają świadomość, że już przeszli chorobę, mogą spokojniej pracować - powiedział Wantuch.

Kraków. "Dzieci mogą wywołać III falę epidemii"

Lech Kucharski, kierownik oddziału chorób wewnętrznych Szpitala im. Żeromskiego i radny klubu Przyjazny Kraków przyznał z kolei, że "tego typu badania, przeprowadzane na większą skalę wśród pracowników oświaty, mogłyby pomóc w ich kwalifikacji do szczepień".

Szczepienia przeciw COVID-19. Najwięcej szczepień wykonanych w ciągu doby

Zdaniem Kucharskiego, co prawda dzieci przechodzą chorobę bezobjawowo, ale "transmitują ją, a to z kolei powoduje, że powrót do nauczania stacjonarnego może się przyczynić do rozwoju III fali epidemii". "Obawiamy się, że otwarcie nauczania w klasach 1-3 może przynieść ten sam efekt. Kolejna kwestia to bezpieczeństwo pracowników. Badania pokazały, w jakim stopniu pracownicy placówek oświatowych ulegli zakażeniu koronawirusem" - dodał.