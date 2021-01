Zbigniew Ziobro interweniuje ws. złagodzenia wyroku dla mordercy trzyletniego chłopca. "Zwyrodnialec"

"Sąd złagodził karę dla zwyrodnialca, który brutalnie zgwałcił i zabił trzyletniego chłopca. Zamiast 25 lat dostał jedynie 15 lat więzienia. Nie ma mojej zgody na tak niski wyrok za bestialską zbrodnię na bezbronnym i niewinnym dziecku. Dziś złożyłem w tej sprawie kasację do SN" - napisał na Twitterze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro złożył kasację. Sąd złagodził karę dla zabójcy chłopca z 25 do 15 lat więzienia

Sprawa, której dotyczy kasacja złożona przez polityka, dotyczy śmierci niespełna trzyletniego chłopca, do której doszło w 2017 roku. W akcie oskarżenia wskazano, że dziecko stało się ofiarą Steve'a V., który pod nieobecność matki chłopca "uderzał małoletniego ze znaczną siłą w głowę i doprowadził go do obcowania płciowego". Mężczyzna doprowadził do licznych obrażeń u dziecka, w tym do powstania krwiaka oraz złamania w obrębie kości pokrywy czaszki, które doprowadziły do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i śmierci chłopca. W chwili popełniania przestępstwa Steve V. był pod wpływem środków odurzających, o których posiadanie również został oskarżony.

Sąd Okręgowy w Sieradzu, który orzekał w tej sprawie w pierwszej instancji, skazał oskarżonego na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd zastrzegł, że warunkowe przedterminowe zwolnienie nie nastąpi wcześniej niż po odbyciu przez sprawcę co najmniej 20 lat wymierzonej kary. Sprawa trafiła do sądu drugiej instancji. Ten złagodził orzeczoną wobec sprawcy karę do 15 lat pozbawienia wolności i orzekł na rzecz matki dziecka zadośćuczynienie w wysokości 100 tysięcy złotych - informuje Prokuratura Krajowa.

