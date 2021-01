Zbigniew Grycan otrzymał na WUM drugą dawkę szczepionki. "Wszystkim z całego serca polecam"

- Otrzymaliśmy drugą szczepionk kilka dni temu. Zabieg był ponownie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Czuje się bardzo dobrze, normalnie funkcjonuję. Mogę porównać to do szczepienia na gryp, na którą szczepimy się co roku. To podobne odczucie. Wszystkim z całego serca polecam - powiedział wp.pl Zbigniew Grycan, właściciel firmy produkującej lody.

Wp.pl podaje nieoficjalnie, że do WUM już trafiła druga dawka szczepionek. - W ubiegłym tygodniu zostało dostarczonych do WUM 450 drugich dawek, w tym tygodniu zostanie dostarczonych 1890. To dokładne powtórzenie dwóch pierwszych dostaw. Pierwsza miała miejsce pod koniec grudnia, i jak się później okazało, objęła grupę osób poza kolejnością. Druga dostawa miała miejsce 4 stycznia - twierdzi rozmówca portalu.

Afera ze szczepieniami znanych osób

Zbigniew Grycan oraz jego żona zaszczepili się w Centrum Medycznym WUM w grudniu ubiegłego roku. Należeli do grupy osób, które zaszczepiły się w etapie zero, w którym szczepionki były przeznaczone dla personelu medycznego. Wśród zaszczepionych osób znaleźli się między innymi aktorzy Krystyna Janda, Andrzej i Maria Sewerynowie oraz Wiktor Zborowski, a także były premier Leszek Miller i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

Kontrola NFZ na WUM wykazała, że na 450 dawek, które Agencja Rezerw Materiałowych przekazała placówce uniwersytetu, aż 200 trafiło do osób spoza personelu medycznego.