Otwock. Ukrainiec zachorował na COVID-19. Został podstępem wyrzucony z mieszkania

Obywatel Ukrainy podszed do robicego obchd dzielnicowego i przekaza mu, e jest zakaony koronawirusem i nie ma gdzie si podzia. Waciciel jego lokum zaproponowa mu inne miejsce do odbycia kwarantanny, ale gdy ten wyszed na ulic, obiecany transport si nie pojawi, a wsplokatorzy nie wpucili go ju do mieszkania.

