Pogoda. Śnieżyca na wschodzie Polski. 6 tys. domów na Podkarpaciu bez dostaw prądu

Intensywne opady śniegu spowodowały utrudnienia na drogach na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz na Warmii i Mazurach. Najgorsza sytuacja jest w województwie podkarpackim, gdzie na niemal wszystkich drogach występują utrudnienia. Dla południowych rejonów województwa IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne 3. stopnia.

Pogoda. Około 6 tys. gospodarstw domowych na Podkarpaciu jest bez prądu

Ryszard Kozak, dyżurny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, powiedział, że w całym regionie temperatura spadła do około zera stopni, pada gęsty i mokry śnieg, który utrudnia jazdę samochodem. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego szacuje, że trudne warunki pogodowe mogą potrwać co najmniej do godziny 20.

Radio Zet, powołując się na Polską Agencję Prasową, informuje, że śnieżyca na Podkarpaciu doprowadziła do utraty prądu ok. 6 tys. gospodarstw domowych. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu regionu, w rejonie Sanoka, gdzie elektryczności nie ma 3,5 tys. gospodarstw domowych. Powodem przerw w dostawie energii są zerwane linie energetyczne oraz uszkodzenie około 180 transformatorów.

Pogoda. Zasypane drogi na Lubelszczyźnie i Warmii i Mazurach

W województwie lubelskim najgorzej jest na południu. Utrudnienia występują na drodze krajowej nr 19 (od granicy do Kraśnika), drodze krajowej nr 17 (na odcinku Hrebenne-Piaski) oraz na drodze nr 74 (od Zamościa do Janowa Lubelskiego). Służby ostrzegają, że jeszcze gorsze warunki występują na drogach wojewódzkich, w szczególności w okolicach Zamościa i Biłgoraja. Na jezdni pojawiła się cienka, zajeżdżona warstwa śniegu, która może być bardzo niebezpieczna dla kierowców.

W województwie warmińsko-mazurskim oprócz intensywnych opadów śniegu występuje również silne zamglenie, które ogranicza widoczność do 300 metrów. Powierzchnie dróg i chodników są bardzo śliskie. W rejonie Elbląga powstało dużo błota pośniegowego. Zarząd Dróg Wojewódzkich apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności za kierownicą.

Pogoda. IMGW zapowiada zimowy tydzień

O tym, że na wschodzie Polski pojawią się intensywne opady śniegu, informował jeszcze w niedzielę (24 stycznia) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy przestrzegali, że miejscami spadnie od 15 do 30 cm śniegu, a na południu Podkarpacia nawet 35 cm. Ostrzegano również, że opadom śniegu będzie towarzyszyć silny i porywisty wiatr, który miejscami może spowodować powstanie zawiei i zamieci śnieżnych. Dla wschodniej Polski wydano ostrzeżenia meteorologiczne 2. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, a w południowych powiatach województwa podkarpackiego (bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski) 3. najwyższy stopień ostrzeżeń. Ostrzeżenia obowiązują do wtorku 26 stycznia.

"Ostatni tydzień stycznia upłynie pod znakiem pogody zimowej z opadami śniegu oraz zamieciami i zawiejami śnieżnymi. Przejściowo padać będzie także deszcz i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie kraju opady śniegu będą chwilami intensywne" - poinformował IMGW. Synoptycy prognozują, że w nocy z piątku na sobotę (29-30.01) temperatura w nocy może spaść do minus 10 stopni Celsjusza.