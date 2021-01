Niedziele handlowe 2021. Czy 31 stycznia sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe 2021. Czy 31 stycznia to niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela, 31 stycznia 2021, jest jedną z siedmiu niedziel handlowych przewidzianych w tym roku przez ustawę o zakazie handlu w niedzielę i wybrane święta. Oznacza to, że większość sklepów będzie w tym dniu otwarta dla swoich klientów. NNie dotyczy to punktów handlowych w galeriach i parkach handlowych, które zostały zamknięte w związku z serią obostrzeń koronawirusowych. Pamiętać należy, że podczas zakupów w niedzielę nie obowiązują godziny dla seniorów.

Niedziele handlowe 2021. Kiedy następna niedziela handlowa?

Kolejna niedziela handlowa, zgodnie z obowiązującym terminarzem przypadnie dopiero 28 marca 2021, czyli dokładnie na tydzień przed świętami wielkanocnymi. Osobom, które preferują niedzielne zakupy, przyjdzie zatem poczekać na kolejną taką okazję blisko dwa miesiące.

Niedziela handlowa: jakie obowiązują zasady?

W niedzielę handlową podobnie jak w pozostałe dni tygodnia, klientów i sprzedawców obowiązują szczególne zasady dotyczące kwestii sanitarnych. W sklepach należy zadbać o zapewnienie kupującym środków dezynfekujących i rękawiczek jednorazowych. Z kolei klienci powinni zwrócić uwagę na limity osób znajdujących się w sklepach, a podczas zakupów:

mieć osłonięte nos i usta;

zachowywać dystans na sali sprzedaży i w kolejce;

jak najczęściej dezynfekować ręce lub korzystać z rękawiczek.

Niedziela handlowa: kiedy otwarcie galerii?

Niedziela handlowa była okazją do zrobienia zakupów w galeriach handlowych. Tym razem jednak będzie nieco inaczej, gdyż tylko wybrane punkty w takich centrach mogą być otwarte. Przedstawiciele galerii handlowych od dawna apelują do przedstawicieli władz o otwarcie ich obiektów, gdyż te znajdują się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Według ostatnich zapowiedzi ministra Jarosława Gowina galerie handlowe zostaną otwarte z dniem 1 lutego, czyli już w poniedziałek. Przestaną obowiązywać godziny dla seniorów, które były wyznaczone od poniedziałku do piątku między 10.00 a 12.00. Oprócz zmian w handlu zdecydowano się na otwarcie instytucji kultury - pozostałe obostrzenia zostały podtrzymane do 14 lutego.