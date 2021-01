Pióro z dedykacją od marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Siema! Gazeta.pl gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dobie pandemii i pełzającego lockdownu każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami. Więcej o akcji >>

REKLAMA

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przekazał na naszą aukcję pióro marki Sheaffer w ozdobnym pudełku oraz egzemplarz Konstytucji RP. Na piórze wygrawerowane jest imię i nazwisko Marszałka. Zwycięzca aukcji otrzyma również kartonik ze specjalną, imienną dedykacją od Tomasza Grodzkiego.

Pióro i egzemplarz Konstytucji RP od marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Gazeta.pl

Tomasz Grodzki jest chirurgiem, profesorem nauk medycznych. Wieloletni radny Szczecina, od 2015 r. senator, a od listopada 2019 r. marszałek Senatu RP (trzecia osoba w państwie, po prezydencie i marszałku Sejmu). W 2014 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pióro z dedykacją oraz egzemplarz Konstytucji RP od Tomasza Grodzkiego. Weź udział w licytacji >>>

Aukcja kończy się w poniedziałek 1 lutego o godz. 23.59.

#JedenDzieńDłużej. Gazeta.pl dla WOŚP

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP, nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Tu znajdziecie wszystkie nasze aukcje >>>

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

W tym roku w ramach akcji na licytacje przekazane zostały również m.in.:

Zaproszenie na próbę zespołu Kwiat Jabłoni i spotkanie z Artystami >>>

Książka Marka Niedźwieckiego "Dyrdymarki" wraz z płytą "Smooth Jazz Cafe 20" ze specjalną dedykacją dla zwycięzcy aukcji >>>

Zaproszenie na lekcję śpiewu i pisania piosenek z Bovską >>