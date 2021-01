Zestaw od Marka Niedźwieckiego. Książka i płyta z autografami [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Jeden z najpopularniejszych w Polsce dziennikarzy muzycznych (obecnie związany z Radiem 357, wcześniej przez wiele lat z radiową Trójką) przekazał specjalnie na naszą aukcję wyjątkowy zestaw: egzemplarz wydanej w ub.r. książki "DyrdyMarki", a także dwupłytową składankę "Marek Niedźwiecki zaprasza do Smooth Jazz Cafe 20". Zarówno książka, jak i składanka mogą zostać podpisane przez Marka Niedźwieckiego z dedykacją dla zwycięzcy aukcji.

"To będzie wspaniała uczta. I piękna podróż. Momentami wzruszająca, pełna anegdot, niecodziennych historii i pięknych wspomnień, których przez dziesiątki lat byliśmy świadkami i słuchaczami. I która, mimo starań złych ludzi, trwa nadal…" - tak lekturę "DyrdyMarków" zapowiada na swojej stronie internetowej "Wielka Litera", wydawca książki.

Marek Niedźwiecki Marek Niedźwiecki

Składanka "Marek Niedźwiecki zaprasza do Smooth Jazz Cafe 20" to natomiast autorski wybór utworów przygotowany przez dziennikarza. Na dwupłytowym wydaniu znajdują się utwory takich artystów jak m.in. Melody Gardot, Gregory Porter, Lionel Richie, Toni Braxton czy Irena Santor.

Aukcja kończy się w poniedziałek 1 lutego o godz. 23.59.

#JedenDzieńDłużej. Gazeta.pl dla WOŚP

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP, nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

