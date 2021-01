Licytuj kurtkę Marii Peszek z autografem [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Gazeta.pl w ramach projektu #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprasza do udziału w aukcji, w której do wygrania jest Srebrna Kurtka Magiczna od Marii Peszek z autografem artystki.

"Wielokrotnie noszona podczas koncertów. Gwarantuje przypływ energii i dobre wibracje" - podkreśla Maria Peszek. Na wewnętrznej stronie kurtki znajduje się dedykacja i autograf.

Kurtka od Marii Peszek Maria Peszek

- Maria Peszek - bezkompromisowa, szczera, odważna. Porzuciła aktorską karierę na rzecz muzyki. Dotychczas wydała cztery studyjne płyty ("Miasto mania", "Maria Awaria", "Jezus Maria Peszek" i "Karabin"). Każda z tych płyt trafiła na listy najlepiej sprzedających się krążków i pokryła się platyną - zachęca do udziału w aukcji Marcin Kozłowski, dziennikarz Gazeta.pl.

Aukcja kończy się w poniedziałek 1 lutego o godz. 23.59.

#JedenDzieńDłużej. Gazeta.pl dla WOŚP

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP, nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

