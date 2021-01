Licytuj książkę Anne Applebaum "Zmierzch demokracji" z autografem [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Gazeta.pl w ramach projektu #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprasza do udziału w aukcji, w której do wygrania jest egzemplarz książki "Zmierzch demokracji" Anne Applebaum z autografem i dedykacją autorki.

"Bardzo dziękuję za wsparcie tak świetnej inicjatywy jak WOŚP. Jestem dumna, że przeczytasz moją książkę!" - brzmi treść wpisu Anne Applebaum.

'Zmierzch demokracji' Anne Applebaum Gazeta.pl

"Od Stanów Zjednoczonych po Europę i nie tylko, liberalna demokracja jest zagrożona, podczas gdy autorytaryzm rośnie. W "Zmierzchu demokracji" Anne Applebaum opisuje m.in., na czym polega atrakcyjność nacjonalizmu i autokracji dla dzisiejszych społeczeństw. Prezentuje również, jak zwolennicy nieliberalizmu na całym świecie wykorzystują teorie spiskowe, polaryzację polityczną czy social media, aby zmienić swoje społeczeństwa. Ponadto autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy wrócić do wartości demokratycznych" - opisuje Wydawnictwo Agora.

Anne Applebaum jest dziennikarką amerykańskiego miesięcznika "The Atlantic", laureatką Nagrody Pulitzera za książkę "Gułag". Współpracowała również m.in. z "The Economist" i z "The Washington Post". Od 8 lat ma polskie obywatelstwo.

Aukcja kończy się w poniedziałek 1 lutego o godz. 23.59.

#JedenDzieńDłużej. Gazeta.pl dla WOŚP

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

W tym roku w ramach akcji na licytacje przekazane zostały również m.in.:

