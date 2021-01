Szokujący raport na temat karabinka Grot. Jego wady zagrażają żołnierzom

We wrześniu 2017 roku ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz podczas kieleckich Targów Zbrojeniowych podpisał kontrakt na dostawę 53 tys. sztuk karabinków Grot dla polskiej armii. Jak przypomina Onet, mówił wówczas, że "Grot jest osiągnięciem na światowym poziomie" i "przeszedł wszystkie testy zarówno w wojskach specjalnych, jak i w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) na ósemkę, nie na szóstkę czy piątkę".

REKLAMA

Rozpadający się B-52 zrzucił 60 lat temu bomby jądrowe na USA

Wątpliwości związane z kontraktem na karabinki Grot

Niedługo później okazało się, że zarówno samo zawarcie kontraktu, jak i jakość samego karabinka budzą sporo wątpliwości. Podczas podpisania kontraktu pomiędzy Jednostką Wojskową Nil z Krakowa i Fabryką Broni "Łucznik" w Radomiu nie wzięto pod uwagę Inspektoratu Uzbrojenia. Jest to instytucja, która dokonuje zakupu nowego sprzętu wchodzącego dopiero na uzbrojenie wojska.

Armia tłumaczyła, że pominięcie instytucji było spowodowane jej przeciążeniem pracą, a Wojska Obrony Terytorialnej nie miały na tamten moment wyspecjalizowanej w zakupach jednostki. Doświadczony logistyk miał także podkreślać, że JW Nil nigdy nie kupuje sprzętu w fazie testów, a karabinek Grot wówczas właśnie był testowany.

Decyzja o wprowadzeniu Grota na uzbrojenie wojska nie została podjęta przez szefa Sztabu Generalnego WP. Odpowiedzialny był za to szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, do czego doszło 17 maja 2018 roku.

Największe wątpliwości budził jednak fakt, że w momencie podpisywania kontraktu Grot nie posiadał badań kwalifikacyjnych, które pozwalałyby na dopuszczenie go do armii. Wojskowa Akademia Techniczna powierzyła zadanie sprawdzenia broni między innymi doświadczonym żołnierzom jednostki specjalnej GROM.

Długa lista niedociągnięć i problemów

Po etapie sprawdzenia broni sporządzono raportu, w którym żołnierze elitarnej jednostki zawarli informacje o szeregu wad. - Podstawowy problem polegał na tym, że konstrukcja mocowania regulatora gazowego nie została zabezpieczona i podczas użytkowania wypadał. Mieliśmy strzelanie, podczas którego z każdego z pięciu karabinków wyleciał regulator gazowy. Bez tego urządzenia broń się nie przeładuje, karabin nie wystrzeli - mówił były żołnierz GROM.

To nie jedyny problem, jaki wykryli żołnierze GROM. Poza tym karabinek miał problemy z zamkami, które się rozpadały, zrywającymi się kurkami czy mocowaniem pasów, które same się wypinały, a następnie pojawiał się problem z ich wpięciem.

- To dobra broń, ale wymagała poprawek. Mimo że przedstawialiśmy twarde dowody na to, że jest wadliwa i należy jeszcze nad nią popracować, powiedziano nam, że jesteśmy zmanierowani, bo jesteśmy GROM-em i mieliśmy okazję działać na najlepszym sprzęcie. Dano nam do zrozumienia, że nie jesteśmy obiektywni. A przedstawiciele zakładu w Radomiu mówili, że nic nie zmienią w konstrukcji, bo im się to nie opłaca. Przyjęliśmy to do wiadomości i koniec - dodał GROM-owiec.

Biden ma dwa tygodnie. Kluczowy traktat wygasa

Proces testowania karabinków przyspieszył już po podpisaniu kontraktu. 16 listopada 2017 roku fabryka z Radomia przekazała, że wszystkie badania kwalifikacyjne zostały przeprowadzone pomyślnie. Onet poinformował, że kilka sztuk broni trafiło do testów do Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. - Kiedy zobaczyłem ten karabinek, pomyślałem, że to jakiś staroć z wykopalisk. Był cały pokryty rdzą - opisywał jeden z żandarmów. Dwa tygodnie później pierwsze Groty trafiły do żołnierzy WOT, a następnie do wojsk powietrznodesantowych.

W raporcie eksperci pod kierownictwem byłego oficera jednostki specjalnej GROM i instruktora strzelectwa od ponad 20 lat, Pawła Mosznera zawarli ponad 20 uwag do karabinka Grot. Wszystkie poważnie utrudniają lub nawet uniemożliwiają bezproblemowe korzystanie z broni, a w wielu przypadkach stanowią zagrożenie dla żołnierzy.