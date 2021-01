Gazeta.pl w ramach projektu #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprasza do udziału w aukcji, w której do wygrania jest limitowana edycja kolekcjonerska Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 Gazeta.pl

- To nie lada gratka dla wielbicieli gier wideo. W pudełku, poza samą grą, znajdziemy również m.in. imponującą 25-centymetrową figurkę prezentującą postać głównego bohatera - ‘V’, kolekcjonerski SteelBook oraz mnóstwo innych gadżetów ze świata Cyberpunka. Warto zaznaczyć, że takiego wydania tej długo wyczekiwanej produkcji polskiego studia CD Projekt nie znajdziemy już w żadnym sklepie - zachęca do udziału w aukcji Daniel Maikowski, dziennikarz Next.gazeta.pl.

Limitowana edycja kolekcjonerska Cyberpunk 207. Weź udział w licytacji >>>

Aukcja kończy się w poniedziałek 1 lutego o godz. 23.59.

#JedenDzieńDłużej. Gazeta.pl dla WOŚP

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP, nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Tu znajdziecie wszystkie nasze aukcje >>>

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

Tegoroczny 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia. Hasło przewodnie to "Finał z głową". WOŚP zbiera w tym roku pieniądze na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.