Pogoda na dziś - poniedziałek 25 stycznia. Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem

W poniedziałek najniższa temperatura przewidywana jest we wschodniej Polsce. W tych regionach, a także na północy kraju, należy spodziewać się gołoledzi.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 0 do 2 stopni

Najniższa temperatura, 0 stopni, zapowiadana jest w województwach podlaskim, lubelskim, witokrzyskim i śląskim. 1 stopień pokażą termometry w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnolskiego i małopolskiego. Tam będzie do maksymalnie 2 stopni w ciągu dnia.

Opady. Pochmurny dzień z intensywnymi opadami

W całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. We wszystkich regionach należy spodziewać się deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. Najbardziej intensywne opady przewidywane są przez cały dzień w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Na południu kraju w ciągu doby może spaść do ponad 20-35 centymetrów śniegu. Wiatr na ogół słaby, jedynie w południowo-wschodniej Polsce zapowiadane są umiarkowane porywy dochodzące do 50-60 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty związane z opadami śniegu i oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. W województwach mazowieckim i świętokrzyskim wydano alerty żółte i pomarańczowe dotyczące intensywnych opadów śniegów. Alerty drugiego stopnia dotyczące opadów śniegu dotyczą także województwa lubelskiego, podkarpackiego oraz wschodnich i południowych powiatów Małopolski. W pięciu południowych powiatach Podkarpacia ostrzeżenie to jest najwyższego, trzeciego stopnia.

