Śnieg na koniec miesiąca. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami. Spadnie nawet 35 cm

Zimowa pogoda na początku nadchodzącego tygodnia może dać się mocno odczuć mieszkańcom sporych obszarów Polski - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał związane z tym ostrzeżenia, które zaczną obowiązywać już dzisiejszej (z niedzieli na poniedziałek) nocy.

REKLAMA

Pogoda znów zimowa. IMGW ostrzega: w części Polski spadnie dużo śniegu

Najwięcej śniegu ma spaść w południowej części województwa podkarpackiego - tam przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 35 centymetrów. Chodzi o powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki - tam opady mogą być intensywne i od godz. 2:00 w nocy do godz. 20:00 w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia.

Śnieg w Madrycie nie oznacza, że nie ma zmian klimatu. Bo przez okno nie widać całej planety

Bardzo dużo śniegu - do 30 cm - może też spaść w pozostałej części województwa podkarpackiego oraz w województwie lubelskim, w południowej i wschodniej części maopolskiego oraz w północno-wschodnich powiatach mazowieckiego - dla tego obszaru IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia, które będzie obowiązywać - w zależności od powiatu - od 3 w nocy w poniedziałek do 19-20 we wtorek 26 stycznia (to bliżej południa kraju) lub od poniedziałkowego poranka (od 4:00, 7:00 lub 9:00) do ranka lub południa następnego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmuje pozostałe wschodnie powiaty województwa mazowieckiego (w tym wołomiński, miński i otwocki) i wschodnią część witokrzyskiego - tam przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć 20 cm.

Uwaga, będzie ślisko!

Synoptycy ostrzegają również przed oblodzeniem na drogach na północy i wschodzie kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zaczną obowiązywać o godzinie 21.00 w województwie zachodniopomorskim oraz o godzinie 22.00 w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Alerty wygasną rano.

Anomalia pogodowa w Finlandii. Rok 2020 był rekordowo ciepły

W tych województwach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna gruntu wyniesie około -2, -3 stopni Celsjusza.

"Zachowajcie szczególną ostrożność na drogach!" - apeluje IMGW.

Ostrzeżenia IMGW dla każdego powiatu można śledzić na tej mapie.