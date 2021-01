Olsztyn. Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o brutalny napad na kantor

W piątek około godz. 19 doszło do napadu na kantor zlokalizowany przy ul. Głowackiego w Olsztynie. - Zamaskowany mężczyzna wszedł do lokalu i przy użyciu broni ranił dwie osoby - informował w rozmowie z Gazeta.pl asp. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Dawid Muszyński, który jest właścicielem kantoru, przekazał w rozmowie z PAP, że wcześniej napastnik "umówił się na dużą transakcję, chciał kupić złoto za 450 tys. zł - 60 uncji". "W kantorze były trzy osoby: dwie z nich postrzelił, jedna uciekła z kantoru i wezwała policj" - podkreślił.

W sobotę tuż przed godz. 14 olsztyńscy policjanci poinformowali o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o napad na kantor.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zatrzymali - na terenie Bydgoszczy - osobę podejrzewaną o związek z wczorajszym brutalnym napadem w Olsztynie. Trwają dalsze czynności w związku z tą sprawą, które są wykonywane pod nadzorem prokuratora

- czytamy w komunikacie zamieszczonym przez policję w mediach społecznościowych.

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Piotra Bułakowskiego, przy mężczyźnie, który ma około 36 lat, znaleziono część skradzionych złotych monet.

Właściciel kantoru: Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Sprawca nie spodziewał się chyba trzech osób

RMF FM poinformowało, że stan postrzelonego w piątek mężczyzny jest bardzo poważny, a lekarze utrzymują go w stanie śpiączki farmakologicznej. Nieoficjalne doniesienia wskazują na to, że napastnik oddał w jego kierunku dwa strzały, raniąc go w klatkę piersiową. Natomiast kobieta, którą postrzelono w brzuch, jest przytomna, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Sprawca nie spodziewał się chyba trzech osób: spodziewał się, że w biurze będzie jedna osoba, tak jak zawsze. I wykonał jakieś desperackie ruchy. Chyba sam do końca nie przewidział takiej sytuacji" - powiedział właściciel kantoru w rozmowie z Bułakowskim.

Napadu dokonano na siedzibę firmy, która zajmuje się wymianą kryptowalut oraz sprzedażą złota.

