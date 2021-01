Napad w centrum Olsztyna. Sprawca postrzelił dwie osoby i ukradł biżuterię

- Ok. godz. 19 doszło do zdarzenia w jednym z lokali usługowych na terenie Olsztyna. Zamaskowany mężczyzna wszedł do lokalu i przy użyciu broni ranił dwie osoby - mówi w rozmowie z Gazeta.pl asp. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

REKLAMA

Olsztyn. Napad na kantor

Napastnik ukradł biżuterię, na razie nie wiadomo, jakiej była wartości. - Na miejscu pracują policjanci, zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków - dodaje funkcjonariusz.

Jak informuje portal Olsztyn.com.pl, do napadu doszło w kantorze znajdującym się na czwartym piętrze budynku, a stan postrzelonych osób - kobiety i mężczyzny - jest ciężki. Portal podaje także, że w poszukiwaniach napastnika biorą udział psy tropiące.

RMF FM podaje nieoficjalnie, że ranni to pracownicy kantoru. Kobieta miała zostać obezwładniona paralizatorem, a potem postrzelona w brzuch. Mężczyzna miał zostać postrzelony w klatkę piersiową.