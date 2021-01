Policjanci chcą zmian w terminach szczepień. "Żadna formacja nie jest obciążona takimi trudami"

Policyjni związkowcy domagają się zmian w harmonogramie szczepień przeciw COVID-19. Rozdział 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021., zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że służby mundurowe (żołnierze, strażacy czy funkcjonariusze policji) mogą się zaszczepić w etapie 1.

Do tej samej grupy, jednak przed przedstawicielami służb mundurowych należą między innymi podopieczni DPS-ów, seniorzy powyżej 70. roku życia, osoby powyżej 60. roku życia, a także nauczyciele i pracownicy pedagogiczni. Policyjnym związkowcom taka kolejność się nie podoba. Z tego powodu wystosowali pismo do ministra Michała Dworczyka.

"W świetle zapisów rozporządzenia oraz informacji przekazanych publicznie przez Pana Ministra wynika, że dopiero na przełomie marca i kwietnia br. policjanci będą mogli zarejestrować się do szczepienia przeciw COVID-19. Z wcześniejszych informacji wynikało, że system rejestracji funkcjonariuszy nastąpi po 25 stycznia br., co w ocenie Związku było bardzo dobrym rozwiązaniem w przeciwieństwie do decyzji Rady Ministrów RP, zawartej w ww. rozporządzeniu" - czytamy w piśmie, do którego dotarł Onet.

Szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski podkreśla dalej, że "w ocenie Prezydium ZG NSZZ Policjantów takie rozwiązanie nie może być zaakceptowane, gdyż to nie kto inny jak funkcjonariusze polskiej Policji od miesiąca marca 2020 roku na pierwszej linii walczą z epidemią koronawirusa, narażając swoje życie i zdrowie".

"Funkcjonariusze są już obecnie nadmiernie obciążeni i przemęczeni"

W dalszej części pisma czytamy, że od chwili ogłoszenia przez rzd stanu epidemii, niemal 27 tysięcy funkcjonariuszy przebywało na izolacji domowej, natomiast 12 zmarło z powodu zakażenia. "Przy dużych brakach kadrowych - brakuje obecnie 5 410 funkcjonariuszy - wykonany został ogrom pracy przeprowadzając prawie 43 mln kontroli osób przebywających na kwarantannie, które przyczyniły się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zarazy" - tłumaczą dalej związkowcy.

Autorzy pisma zauważyli również, że praca funkcjonariuszy niebawem ponownie będzie kluczowa. "W związku z zapowiadanymi protestami różnych grup społecznych, także tych nieakceptujących obostrzeń rządowych związanych z epidemią koronawirusa, zaszczepienie funkcjonariuszy, którzy m.in. zabezpieczać będą te manifestacja, pozwoli na uchronienie ich przed zakażeniem i nie wyeliminuje ich ze służby na kolejne okresy" - wskazali.

"Charakter służby wymusza stały kontakt z ludźmi, sytuując policjantów po medykach jako najbardziej narażoną grupę zawodową. Funkcjonariusze są już obecnie nadmiernie obciążeni i przemęczeni. Żadna formacja mundurowa tak, jak policja, nie jest obciążona trudami sytuacji związanej z epidemią (...) Jestem przekonany, że polskie Państwo jest w stanie podjąć wysiłek rozpoczęcia w miesiącu lutym szczepień grupy ok. 50 tys. funkcjonariuszy, którzy zgłosili swój akces wzięcia w nich udziału" - zakończył Rafał Jankowski.